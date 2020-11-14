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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

DHA |  14 Kasım 2020 Cumartesi - 1:26 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 1:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da sağanak yağışın bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını belirtti.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Edirne ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle güneyli, batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi.
 
İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
 
Meteoroloji, İstanbul'da sağanak yağışın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını belirtti. Bugün saat 18:00'de sona erecek uyarıda İstanbul için "Çok bulutlu ve sağanak yağışlı" ifadeleri kullanıldı.

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