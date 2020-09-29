Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji, İstanbul'un Avrupa yakası için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı uyarıda ''İstanbul’un Avrupa yakasının batısında (Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevrelerinde) yerel kuvvetli yağışa dikkat'' demişti. Meteoroloji uyarısında yağışın saat 10:50 ile 12:30 arasında etkili olacağını belirtmişti.

Uyarıda meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara dikkat edilmesi istenmişti.

Özellikle Avrupa yakasında etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

PROF. ŞEN: ARACINIZI GÜVENLİ BİR YERE KOYUN İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Şen, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yağışın etkili olduğunu belirterek, ''Aracınızı da güvenli bir yere koyun. Boğaz çevresi ve Avrupa yakası...'' uyarısını yaptı.

ANKARA İÇİN DE UYARI

Ankara'nın kuzey ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra kentin kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Sağanak etkisiyle oluşacak ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Ayrıca başkent genelinde öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli lodos ve yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.