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Meteoroloji'den İstanbul için sarı alarm! Kuvvetli olacak, pazartesi gününe kadar...

20 Şubat 2021 Cumartesi - 16:31 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 16:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı uyarı yayınladı. Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edecek. Yer yer kuvvetli olacak. Açıklamada, zirai don riski sebebiyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı uyarı yayınladı. Uyarıda şu ifadeler yer aldı:
 
Zirai faaliyetlerin devam ettiği kıyı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz) hafif, Karadeniz kıyı kesiminde orta, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don riskinin 22.02.2021 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
Sarı uyarı kodu nedir?
 
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

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