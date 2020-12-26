Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgilerine göre, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu. Sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte 5 günlük hava durumu ve yapılan uyarılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara 'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya çevreleri ile Burdur 'un güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MARMARA VE EGE BÖLGELERİ İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgelerin için kuvvetli rüzgarın uyarısında bulundu. Meteoroloji 'nin uyarısında "Rüzgarın; Marmara geneli ile Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL'UN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 13 İLE 'SARI KODLU' UYARI

Bilecik, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Meteoroloji'nin Uyarı sistemine göre 13 il için sarı uyarı yayınlandı. Balıkesir Bursa , Çanakkale, Edirne Tekirdağ ve Yalova için yayınlanan sarı uyarıda bu illerde rüzgarın etkili olacağı kaydedildi.

VATANDAŞLAR UYARI: HAVA DURUMU POTANSİYEL TEHLİKELİDİR

Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.