Meteoroloji'den İstanbul'a fırtına uyarısı! Bu akşama dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan uyarıda, "Güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (62-74 km) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.
Açıklamada fırtınanın bu akşam saatlerinde başlayarak cuma sabahına kadar süreceği de kaydedildi.
AHMET UÇAR: İSTANBUL VE MARMARA KARA GÖMÜLECEK
Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar da sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamasında beklenen kar yağışı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Son haftalık hava tahmin raporuna göre sistemin gelişi devam ediyor. İstanbul ve Marmara bölgesi Pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek görünüyor. Alçak basıncın biraz güneye sarkmasıyla Doğu Karadeniz’in kar şansı azalmış, İç Anadolu’nun ki artmış görünüyor.
TÜRKİYE'DE BEKLENEN KAR YAĞIŞI 1987, 2002 VE 2004'TEKİ GİBİ OLABİLİR
Türkiye'de cuma gününden itibaren başlaması beklenen kar yağışının, 1987, 2002 ve 2004'deki yağışlar gibi etkili olması öngörülüyor.
Dünyada son yılların en büyük sorunları arasında küresel ısınma ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye de küresel ısınmanın sonuçlarından etkilenen ülkeler arasında.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu kış mevsiminde kar yağışları geçmiş senelere göre oldukça düşük. Önceki yılların bu zamanlarında kar kalınlığı 3 metrelere ulaşabilirken bu yıl kar kalınlığı ortalama insan boyunu aşamadı.
ETKİLİ BİR KAR YAĞIŞI GELİYOR
Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre cuma günü başlayacak ve Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alacak soğuk hava dalgasındaki kar yağışının günlerce kalma ihtimali oldukça yüksek.
Doğu Avrupa üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz'den gelen siklonla Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'teki kar yağışları gibi etkili olması bekleniyor.
AHMET UÇAR: İSTANBUL VE MARMARA KARA GÖMÜLECEK
Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar da sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamasında beklenen kar yağışı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Son haftalık hava tahmin raporuna göre sistemin gelişi devam ediyor. İstanbul ve Marmara bölgesi Pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek görünüyor. Alçak basıncın biraz güneye sarkmasıyla Doğu Karadeniz’in kar şansı azalmış, İç Anadolu’nun ki artmış görünüyor.
TÜRKİYE'DE BEKLENEN KAR YAĞIŞI 1987, 2002 VE 2004'TEKİ GİBİ OLABİLİR
Türkiye'de cuma gününden itibaren başlaması beklenen kar yağışının, 1987, 2002 ve 2004'deki yağışlar gibi etkili olması öngörülüyor.
Dünyada son yılların en büyük sorunları arasında küresel ısınma ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye de küresel ısınmanın sonuçlarından etkilenen ülkeler arasında.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu kış mevsiminde kar yağışları geçmiş senelere göre oldukça düşük. Önceki yılların bu zamanlarında kar kalınlığı 3 metrelere ulaşabilirken bu yıl kar kalınlığı ortalama insan boyunu aşamadı.
ETKİLİ BİR KAR YAĞIŞI GELİYOR
Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre cuma günü başlayacak ve Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alacak soğuk hava dalgasındaki kar yağışının günlerce kalma ihtimali oldukça yüksek.
Doğu Avrupa üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz'den gelen siklonla Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'teki kar yağışları gibi etkili olması bekleniyor.
1987 yılının mart ayında İstanbul'da kar yağışı etkili olmuş ve bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul'da 1987'de 4-14 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalama hava sıcaklığı sıfırın altında 2,2 derece olarak kaydedilmişti.
Cuma günü Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgası, sıcaklıkları ortalama 5 ila 15 derece arasında düşürecek.
"METEOROLOJİNİN UYARILARINA DİKKAT EDİLMELİ"
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel tahminlere göre cuma gününden itibaren Türkiye'nin soğuk hava dalgası etkisi altına gireceğini söyledi.
Türkiye'de şu anda Avrupa üzerinde oluşan alçak basınç alanlarının etkisi ile güneyli rüzgarların hakim olduğunu belirten Toros, "Dolayısıyla mevsim normalleri üzerinde bir sıcaklık yaşıyoruz. Atmosferik sayısal model sonuçlarına göre Avrupa üzerindeki alçak basınç alanı doğuya doğru hareket ederek cuma günü Ukrayna üzerine kadar ilerliyor. Kuzey Avrupa üzerinde yüksek basınç alanı oluşuyor." diye konuştu.
Toros, her iki sistemin etkisiyle Türkiye'ye soğuk havanın taşındığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Hafta sonu orta Akdeniz'de oluşan alçak basınç sisteminin doğuya doğru ilerleyerek, önümüzdeki hafta ülkemizde bol yağış bırakması ihtimali var. Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalması ve yağışların çoğu yerde yoğun kar yağışı şeklinde oluşması bekleniyor. Ayrıca sistem geçişi sırasında zaman zaman kuvvetli rüzgarlar oluşabilir. Oluşabilecek şiddetli yağışlardan, kuvvetli rüzgarlardan, don ve buzlanmalardan olumsuz etkilenmemek, can ve mal kayıpları yaşamamak için MGM tahminlerine ve uyarılarına dikkat edilmesi son derece önemlidir. Ayrıca Meteoroloji literatüründe 'tulpar fırtına' diye bir soğuk hava dalgası yoktur. Bunun gibi açıklamalar yanlıştır."
"AKDENİZ'DE GELİŞEN SİKLONLAR TÜRKİYE'YE BOLCA YAĞIŞ GETİRİYOR"
Newcastle Üniversitesi Araştırmacısı, Atmosfer Bilimci Dr. Abdullah Kahraman ise Avrupa'nın kuzeyini etkisi altına alan soğuk ve karlı havanın Hollanda ve İngiltere'nin doğusu dahil pek çok yerde uzun yıllardır görülmemiş kar yağışlarına neden olduğunu belirtti.
Yerdeki kar örtüsünün havanın hızla soğumasına ve yüksek basınç gelişimine neden olduğunu vurgulayan Kahraman, "Soğuk yüksek basıncı kışın Sibirya üzerinde sıkça görürüz. Önümüzdeki günlerde Avrupa üzerinde 1045 milibar kadar ulaşan basınç değerleri tahmin ediliyor." diye konuştu.
Kahraman, Türkiye'nin cuma gününden itibaren soğuk hava dalgası etkisi altına gireceğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Simülasyonlara göre yüksek basıncın etkisiyle çok soğuk hava kütlesi önce Doğu Avrupa'ya, zamanla Balkanlar ve Türkiye'ye taşınıyor. Önce Atlantik Okyanusu'ndan gelen, Akdeniz üzerinden Balkanlar'a ulaşacak bir siklon, ardından Akdeniz'de gelişen siklonlar Türkiye'ye bolca yağış getiriyor. Özellikle hafta sonundan itibaren ağırlıkla kar beklentisi var. Türkiye'de beklenen kar yağışının 1987'de, 2002'de ve 2004'te görülen yoğun kar yağışlarına benzer olma durumu söz konusu. Modellere göre Marmara Denizi'nin güney ve doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege çevrelerinde günlerce sürecek, hayli fazla kar yağışı bekleniyor. Ancak bölgesel ve şehir bazlı detaylar için henüz erken."
"METEOROLOJİ LİTERATÜRÜNDE 'TULPAR FIRTINA' DİYE BİR SOĞUK HAVA DALGASI YOK"
Kar beklentisinin önceden tahmin modelleriyle tespit edilmesinin önemli olduğunun altını çizen Kahraman, yine de haftalar öncesinden kar tahmininin yanılgılara neden olabileceğini, atmosfer modellerinin kar hadiselerinde 3-5 günden sonra spekülatif olabileceğini ifade etti.
Kahraman, meteoroloji meraklılarının sosyal mecralardan tahminlerini paylaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Son dönemde medyada kendini 'meteoroloji uzmanı' diye tanıtan kişilere prim verilmemesi gerekiyor. Teknik eğitimden geçmemiş, internetten bazı modelleri takip eden kişilerin sorumsuz açıklamalarını insanlar resmi hava tahmini zannedebiliyor. Bu duruma insanlar dikkat etmeli. Türkiye'ye gelmesi beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte tulpar fırtınanın da geleceğini bazı kişiler ortaya atmış durumda. Meteoroloji literatüründe 'tulpar fırtına' diye bir soğuk hava dalgası yok. İnsanlar resmi makamlardan yapılmayan bu tarz açıklamalara itibar etmesinler. Özellikle MGM web sitesi ve uygulamasında açıklamaları takip etsinler."
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Muş'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda ise 14 Şubat pazar günü birçok kentte kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren düşmesi ve İstanbul dahil çok sayıda kentte kar yağışları görülmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın güney yönlerden Marmara'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ UYARISI
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz bölümü ile öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile öğle saatlerinden sonra doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz bölümünün yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı yağmurlu, Muş'un yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKÂRİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı