Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
İzmir: Az bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23
Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 32