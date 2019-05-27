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Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! Bugün hava nasıl olacak?

İHA |  27 Mayıs 2019 Pazartesi - 9:46 | Son Güncelleme : 27 05 2019 - 9:46

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor...


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
 
İzmir: Az bulutlu 34
 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30
 
Adana: Az bulutlu ve açık 34
 
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24
 
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23
 
Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 22
 
Diyarbakır: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 32 

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