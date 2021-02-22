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Meteoroloji'den güzel haber geldi!

22 Şubat 2021 Pazartesi - 11:24 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 11:24

Vatandaşlar yeni haftanın ilk günü hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları yükseliyor. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl?


Hafta sonu tatilinin ardından insanlar yeni haftanın ilk günü ve hafta genelinde hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor. İkamet ettikleri illerde hava sıcaklıklarını ve en son tahminleri sorgulayan vatandaşlar Meteoroloji'den gelen bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, 22 Şubat 2021 hava durumu nasıl? İşte 22 Şubat 2021 İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu..
 
Hava durumunun başta İstanbul gibi iller olmak üzere nasıl seyredeceği sorgulanıyor. İşte, 22 Şubat'a ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
 
Yurdun doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
 
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
 
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
22 ŞUBAT 2021 İL İL HAVA DURUMU
 
MARMARA
 
Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
 
EDİRNE °C, 12°C
 
Az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 10°C
 
Az bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 10°C
 
Az bulutlu
 
KOCAELİ °C, 13°C
 
Az bulutlu
 
 
EGE
 
Az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 6°C
 
Az bulutlu
 
DENİZLİ °C, 16°C
 
Az bulutlu
 
İZMİR °C, 15°C
 
Az bulutlu
 
MANİSA °C, 15°C
 
Az bulutlu
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 17°C
 
Az bulutlu
 
ANTALYA °C, 17°C
 
Az bulutlu, batı kıyıları yer yer parçalı bulutlu
 
HATAY °C, 14°C
 
Az bulutlu
 
ISPARTA °C, 13°C
 
Az bulutlu
 
 
İÇ ANADOLU
 
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
ANKARA °C, 8°C
 
Az bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 7°C
 
Az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 10°C
 
Az bulutlu
 
KONYA °C, 8°C
 
Az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
BOLU °C, 7°C
 
Az bulutlu
 
DÜZCE °C, 13°C
 
Az bulutlu
 
KASTAMONU °C, 6°C
 
Az bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 9°C
 
Az bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
AMASYA °C, 11°C
 
Az bulutlu
 
RİZE °C, 10°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
SAMSUN °C, 11°C
 
Az bulutlu
 
TRABZON °C, 10°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
ERZİNCAN °C, 6°C
 
Az bulutlu
 
ERZURUM °C, -2°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
KARS °C, -3°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
VAN °C, 1°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
DİYARBAKIR °C, 11°C
 
Az bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 11°C
 
Az bulutlu
 
SİİRT °C, 8°C
 
Az bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 13°C
 
Az bulutlu

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