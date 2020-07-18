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Meteoroloji'den flaş uyarı! Pazar gününden itibaren...

AA |  18 Temmuz 2020 Cumartesi - 20:36 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 20:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar gününden itibaren gelecek haftanın ortasına kadar etkili olacak Basra kaynaklı sıcak hava dalgasına ilişkin uyarıda bulundu.


Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, gelecek hafta kuzey ve  kuzeydoğu kesimlerde görülecek olan kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar  dışında yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
 
Ülkenin yarın, gelecek hafta ortasına kadar, güneydoğu bölgelerden  itibaren Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin  ediliyor.
 
Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede  artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine  çıkması beklenirken, haftanın ikinci yarısında tekrar düşerek ülke genelinde  mevsim normallerinin civarında seyredeceği ön görülüyor.
 
Bazı il merkezlerinde bu hafta görülecek olan en yüksek sıcaklık  değerlerinin şu şekilde olması bekleniyor:
 
"Ankara, Konya ve Amasya 37, İstanbul ve Samsun 30, İzmir ve Eskişehir  34, Antalya 32, Adana 33, Kayseri 38, Sivas 36, Elazığ ve Gaziantep 40, Şanlıurfa  44 ve Bingöl 39 derece"
 
Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta  yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına  karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.
 

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