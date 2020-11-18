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Meteoroloji'den flaş uyarı! Kuvvetli...

18 Kasım 2020 Çarşamba - 8:39 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 10:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumuna göre; soğuk havalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. MGM bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken son tahminlere göre; İstanbul, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde bugün (Çarşamba) sağanak yağış etkili olacak.


Meteoroloji'nin yaptığı son dakika uyarılarına göre; ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan kuvvetli rüzgarın da etkisinin süreceği MGM tarafından yapılan hava durumu tahminleri arasında yer alıyor. 
 
MARMARA
 
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
 
İSTANBUL 8°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
 
BURSA 3°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
 
KIRKLARELİ 6°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
 
KOCAELİ 11°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
 
EGE
 
Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
 
İZMİR 9°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
 
KÜTAHYA 0°C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
MANİSA 6°C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
MUĞLA 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA 2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
 
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
ANKARA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ÇANKIRI -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ESKİŞEHİR 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KONYA 3°C, 14°C
Az bulutlu
 
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde sis, kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgenin batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
 
BOLU 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DÜZCE 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
 
SİNOP 11°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Samsun'un kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
 
AMASYA 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu
 
RİZE 11°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
 
SAMSUN 11°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
 
TRABZON 12°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu
 
HAKKÂRİ 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
 
KARS -6°C, 7°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
 
VAN -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR 1°C, 16°C
Az bulutlu
 
GAZİANTEP 4°C, 17°C
Az bulutlu
 
SİİRT 5°C, 15°C
Az bulutlu
 
ŞANLIURFA 8°C, 19°C
Az bulutlu
 

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