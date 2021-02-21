21 Şubat 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.560 0.90 EURO 8,4680 0.41
USD 6,9810 0.24 ALTIN 399,820 0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

Meteoroloji'den flaş uyarı! İl il açıklandı, Bugün...

21 Şubat 2021 Pazar - 9:29 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 9:29

Meteoroloji'den flaş uyarı. Son bir haftadır yurt genelinde soğuk ve kar yağışlı bir hava hakimdi. Vatandaşlar soğuk havanın ne zaman yurdu terk edeceğini merak ediyordu. MGM'den açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Şubat hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
 
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
 
UYARILAR
 
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
ZİRAİ DON UYARISI: Zirai faaliyetlerin devam ettiği kıyı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz) hafif, Karadeniz kıyı kesiminde hafif yer yer orta, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
 
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
 
KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
EGE
 
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
 
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
 
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu, batı kıyı kesimleri sağanak yağışlı
 
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
ANKARA °C, 5°C
Az bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 4°C
Az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Az bulutlu
 
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
BOLU °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KASTAMONU °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
AMASYA °C, 6°C
Az bulutlu
 
RİZE °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
 
TRABZON °C, 9°C
Az bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu; Van, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
ERZİNCAN °C, 4°C
Az bulutlu
 
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı bulutlu
 
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
VAN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
DİYARBAKIR °C, 8°C
Az bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 9°C
Az bulutlu
 
SİİRT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu

ETİKETLER

Meteoroloji Meteoroloji açıklama Meteoroloji duyuru Meteoroloji son dakika Meteoroloji hava durumu Meteoroloji yağış bugün hava nasıl olacak istanbul hava ankara hava bursa hava
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.