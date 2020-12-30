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Meteoroloji'den flaş sağanak uyarısı! Kuvvetli olacak...

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 14:07 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 14:10

Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi, kuvvetli olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz'in batı kesimlerinde sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin  batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
 
Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz'in batı kesimlerinde sağanak  beklenirken, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların Çanakkale ve Muğla kıyılarında yerel ve kuvvetli olması  bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de güneyli yönlerden  kuvvetli esmesi öngörülüyor.
 
Gece ve sabah saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don, kuzey, iç  ve doğu bölgelerde ise yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

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