Meteoroloji'den flaş kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor, o illerde bugün...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde hava çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Sinop, Tokat, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yağış tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor.
Yağış alan kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile sabah saatlerinde Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesiyle buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalması öngörülüyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmezken, kuzey ve iç kesimlerde yer yer sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU'DA 4 İL İÇİN KAR UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak.
Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşeceği bölgede, rüzgar, güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek.
Van Gölü'nde ise rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer saatte 20-40 kilometre kuvvetinde esmesi, görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Muş ve Hakkari'de 3, Bitlis'te 1 derece olması tahmin ediliyor.
Kuvvetli kar yağışının, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile pus ve sis hadisesinin beklendiği bölgede, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12
Adana: Parçalı bulutlu 17
Antalya: Parçalı bulutlu 19
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 400 metre üzeri rakımlı kesimleri kar yağışlı (Yağışlar doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli) 9
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde doğusu yağmurlu 8