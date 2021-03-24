Meteoroloji'den flaş kar uyarısı! Bahar geldi derken yeniden başlıyor

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşandı. Yurt genelinde sıcaklıkların düştüğü günlerde herkes kar yağışının devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava raporunda ise flaş uyarılar yer aldı. Öte yandan bir ilçede eğitime ara verildi. İşte detaylar...

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul 'da yoğun kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Yoğun kar alan İstanbul bir anda beyaza büründü. Ankara 'da da yoğun kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Herkes kar yağışının devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre Perşembe günü İstanbul ve Ankara da dahil yurt genelinde kar yağışları devam edecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Perşembe günü kar yağışının batıyı terk edip yurdun doğusu ve iç kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji özellikle doğu bölgeleri için çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

DENİZLİ

Denizli genelinde sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yerini kara bıraktı. Mart ayında yağan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Denizli Antalya ve Muğla 'yı birbirine bağlayan Cankurtaran mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kar yağışının devam ettiği bölgede karayolu ve trafik ekipleri ulaşımda aksama olmaması çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Bağbaşı Yaylası ve Honaz Dağı Milli Parkı'nda ise kartpostallık görüntüler oluştu. Mart ayının sonunda yağan karın, vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine aldırmadan keyfini çıkarttığı gözlendi.

KONYA

Konya'da gece saatlerinde başlayan ve gün içinde etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Beyşehir Gölü'nde kar güzelliği ise havadan görüntülendi.

ULAŞIM AKSADI

Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, kar yağışı etkisini sürdürüyor. Konya genelinde dün gece başlayan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu. Seydişehir -Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı, fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü.

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