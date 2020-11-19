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Meteoroloji'den flaş kar uyarısı

AA |  19 Kasım 2020 Perşembe - 8:46 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 8:46

Antalya'nın batı kesimleri ile Muğla çevrelerinde bugün kuvvetli sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke  genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
 
Ege ve Akdeniz bölgeleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz  kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Ordu ve Ardahan  çevreleri, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Çanakkale'nin doğu,  Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağış öngörülüyor.
 
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla  çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise  karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
 
Yağışların, akşam saatlerine kadar Muğla'nın kıyı kesimleri ile  Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
 
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinde seyretmesi  öngörülüyor.
 
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta  kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli  eseceği tahmin ediliyor.
 
  

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