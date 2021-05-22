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Meteoroloji'den flaş açıklama! Tamamen değişti! 47 il için uyarı, kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor. 47 il için uyarı yapıldı. Bugün başlıyor. Bazı illere çamur yağacak. Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar 14 derece düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, belirtilen illerde sağanak ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan bir uyarı daha yapıldı. Birçok ilde bugün toz taşınımı bekleniyor. Çamur şeklindeki yağışlara karşı dikkatli olunması istendi. Bugün kuvvetli sağanak beklenen 47 il ve yapılan uyarılar...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Çok kuvvetli geliyor. Harita tamamen değişti... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.