Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji'den flaş açıklama! Çok kuvvetli geliyor, günlerce sürecek, bugünden sonra artık...
Meteoroloji'den flaş açıklama! Çok kuvvetli geliyor, günlerce sürecek, bugünden sonra artık...
Meteoroloji'den 21 il için son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor. Saat verildi. İller tek tek açıklandı. Günlerce devam edecek. Sağanak yağış geliyor. Güneşli hava yavaş yavaş yerini yağmura bırakıyor. Çok sayıda ilde günlerce sağanak etkili olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı geldi. İşte MGM'nin son dakika açıklamaları ve sağanak beklenen iller...