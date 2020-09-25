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Meteoroloji'den çok sayıda il için kritik uyarı! Kuvvetli olacak

AA |  25 Eylül 2020 Cuma - 18:55 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 18:55

Doğu Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli, Bingöl çevreleri ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunda kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere  göre, bu akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar ülke geneli parçalı ve  yer yer çok bulutlu olacak.
 
Doğu Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Sivas ve  Kayseri'nin doğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü  sağanak bekleniyor.
 
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde  önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında  seyredeceği tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın  batısı ve Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60  kilometre/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı  uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı  dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Doğu Karadeniz Kahramanmaraş sağanak
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