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Meteoroloji'den bu iller için uyarı! Sağanak...

İHA |  15 Eylül 2020 Salı - 8:53 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 8:53

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu'nun iç kesimleri, Giresun’un iç ve doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.


  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.  
 
Ordu'nun iç kesimleri, Giresun’un iç ve doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.
 
  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31 
 
  İstanbul: Parçalı bulutlu 29 
 
  İzmir: Az bulutlu ve açık 34 
 
  Adana: Az bulutlu ve açık 36 
 
  Bursa: Parçalı bulutlu 31 
 
  Antalya: Az bulutlu ve açık 33 
 
  Samsun: Parçalı bulutlu 28 
 
  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27 
 
  Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29 
 
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 

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