07 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.086 0.00 EURO 8,8260 0.18
USD 7,4580 0.33 ALTIN 462,750 0.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

Meteoroloji'den bu iller için uyarı! Kuvvetli geliyor...

İHA |  07 Eylül 2020 Pazartesi - 9:25 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 9:25

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.   
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek.
 
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. 
 
  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Az bulutlu 30 
 
  İstanbul: Az bulutlu 29 
 
  İzmir: Az bulutlu ve açık 33 
 
  Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31 
 
  Adana: Az bulutlu ve açık 36 
 
  Antalya: Az bulutlu ve açık 32 
 
  Samsun: Parçalı bulutlu 26 
 
  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 
 
  Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29 
 
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 
                                         

ETİKETLER

Meteoroloji uyarı bugün hava nasıl hava durumu 7 eylül hava durumu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.