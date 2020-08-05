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Meteoroloji'den bu iller için uyarı! Kuvvetli geliyor...

İHA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 8:49 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 8:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon’un iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Az bulutlu ve açık 33 
 
  İstanbul: Az bulutlu ve açık 31 
 
  İzmir: Az bulutlu ve açık 34 
 
  Adana: Parçalı ve az bulutlu 36 
 
  Antalya: Az bulutlu ve açık 39 
 
  Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29 
 
  Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
 
  Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29 
 
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 
 

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