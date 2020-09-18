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Meteoroloji'den bu iller için flaş uyarı! Sağanak geliyor, saat verildi...

İHA |  18 Eylül 2020 Cuma - 8:55 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 8:55

Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.


Meteoroloji uyardı. Gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. 
 
  Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. 
 
  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Az bulutlu ve açık 31 
 
  İstanbul: Parçalı bulutlu 28 
 
  İzmir: Az bulutlu 31 
 
  Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 
 
  Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30 
 
  Antalya: Az bulutlu ve açık 32 
 
  Samsun: Parçalı bulutlu 27 
 
  Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
 
  Erzurum: Az bulutlu ve açık 29 
 
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35 

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