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Meteoroloji'den bu iller için flaş uyarı! Sağanak geliyor...

12 Eylül 2020 Cumartesi - 16:13 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 16:16

Meteoroloji'den uyarı geldi. Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar mevkisi), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Ankara'nın Polatlı ilçesinde ise toz fırtınası etkili oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu'nun güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
 
İstanbul: Parçalı bulutlu 29
 
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
 
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 39
 
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
 
Samsun: Parçalı bulutlu 27
 
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28
 
Erzurum: Parçalı bulutlu 29
 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
 
ANKARA İÇİN SON DAKİKA UYARISI
   
Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde sağanak ve gök  gürültülü sağanak bekleniyor. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, gelecek iki  saatlik periyotta Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş,  Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
 
Yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
 
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı  dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve  tedbirli olunması önem taşıyor. Öte yandan Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınası etkili oldu.
 

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