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Meteoroloji'den bu iller için flaş uyarı! Saat verildi, yağmur geliyor...

18 Aralık 2020 Cuma - 9:40 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 9:40

Meteoroloji'den alınan verilere göre Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu olması bekleniyor. Van çevresinde ise hafif kar yağışı bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
18 ARALIK HAVA DURUMU
 
MARMARA
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul,Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu
 
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu
 
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu
 
EGE
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
AKDENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
 
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu
 
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MERSİN °C, 19°C
Az bulutlu
 
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu
 
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu
 
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu
 
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu
 
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
AMASYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
 
ÇORUM °C, 10°C
Parçalı bulutlu
 
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu
 
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
 
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
 
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
 
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu

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