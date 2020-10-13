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Meteoroloji'den bu iller için flaş uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor...

İHA |  13 Ekim 2020 Salı - 9:26 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 9:26

Meteoroloji tek tek uyardı. İstanbul'da öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Akşam saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova Bilecik, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ile Edirne'nin Güneyi, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.


 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, kuzey ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 
 
Yurdun batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova Bilecik, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 
 
Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2)olması bekleniyor. 
 
  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28 
 
  İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
 
  İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
 
  Adana: Parçalı ve az bulutlu 32 
 
  Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
 
  Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26 
 
  Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29 
 
  Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27 
 
  Erzurum: Az bulutlu 23 
 
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32        

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