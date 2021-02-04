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Meteoroloji'den bölge bölge kritik uyarı!

04 Şubat 2021 Perşembe - 9:03 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 9:13

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre bugün Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinde ise yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusu için dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunduğunu duyurdu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ; Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
 
ÇIĞ UYARISI
 
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
 
EGE
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
 
AKDENİZ
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısının iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
 
HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
 
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı, güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
 
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
 
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah ilk saatlerde Samsun ve Ordu kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
 
AMASYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
 
RİZE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
 
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah ilk saatlerde kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı
 
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeyi ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, diğer yağış alan yerlerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
HAKKÂRİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
 
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
 
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
 
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
 
 

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