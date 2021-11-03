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Meteoroloji'den 69 il için son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, saat verildi! Bugün için flaş uyarı...
Meteoroloji'den 69 il için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak. Saat verildi. Uyarılar peş peşe geldi. Bugün başlıyor. Yurdun büyük bir bölümünde bugün kuvvetli sağanak etkisini gösterecek. Hortum, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı uyarısı yapıldı. MGM güncel haritayı paylaştı. İşte MGM'nin son dakika hava durumu uyarısı...