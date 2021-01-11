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Meteoroloji'den 6 il için sarı alarm! Bugün kuvvetli geliyor...

AA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 15:03 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 15:07

Meteoroloji'den bu iller için flaş uyarı geldi. İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir'de bugün kuvvetli fırtına bekleniyor. Çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde etkili olmaya başlayan  fırtına dolayısıyla 6 ile yönelik "potansiyel tehlike" anlamına gelen "sarı  uyarı" yaptı.
 
Buna göre, Kıyı Ege'de öğle saatlerinde başlayan rüzgarın gün içinde  güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtınaya (40-70  kilometre/saat), zaman zaman kuvvetli fırtınaya (70-90 kilometre/saat) dönüşmesi  öngörülüyor.
 
Kuvvetli fırtınanın İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Çanakkale ve  Balıkesir çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
 
Çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi  ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması  gerekiyor.

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