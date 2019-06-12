Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Trakya 'da kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Son radar verileri ve tahminlere göre, Trakya kesiminde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne 'nin güneyi (Uzunköprü, Meriç, İpsala, Keşan ve Enez) ile Tekirdağ 'ın batısı (Süleymanpaşa, Hayrabolu, Malkara ve Şarköy) ve Kırklareli 'nin güneybatısında (Pehlivanköy, Lüleburgaz ve Babaeski) önümüzdeki 2 saat süresince kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." Açıklamada, kuvvetli yağışların 18.00'e kadar sürmesinin beklendiği aktarıldı.

5 il için uyarı

Kırşehir, Nevşehir, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-14 Haziran'da öğle saatlerinden sonra Kayseri Sivas ve Yozgat 'ta kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışlar, sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer dolu şeklinde olacak. Rüzgarın, güney ve batı yönlerden yağış öncesi ve sırasında saatte 30-50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Beklenen kuvvetli yağışla görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu riskine karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulunuldu.