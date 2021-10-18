18 Ekim 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.410 0.00 EURO 10,7380 -0.09
USD 9,2700 0.09 ALTIN 526,730 0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Meteoroloji'den 49 il için son dakika açıklaması! Bugün başlıyor, perşembe tamamen tersine dönecek, tüm Türkiye'de...

Meteoroloji'den 49 il için son dakika açıklaması! Bugün başlıyor, perşembe tamamen tersine dönecek, tüm Türkiye'de...

18 Ekim 2021 Pazartesi - 9:00 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 9:14

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! 49 il için flaş uyarı yapıldı. Çok kuvvetli geliyor. Perşembe gününe kadar kuvvetli sağanak etkisini gösterecek. Perşembe gününden itibaren ise hava tamamen tersine dönüyor. Sağanak yağış etkisini kaybedecek, tüm Türkiye'de güneşli hava etkili olacak. Bugün ise 49 il için MGM'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi. Sel, su baskını, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklaması ve sağanak beklenen iller...


Meteoroloji'den son dakika açıklaması yapıldı. 49 ilde sağanak bekleniyor. Perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Kilis ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.
 
 
UYARILAR
 
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
BUGÜN HAVA NASIL? İL İL HAVA DURUMU
 
MARMARA
 
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
 
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
 
TEKİRDAĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
 
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
 
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
 
 
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
 
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
 
MERSİN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
 
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
 
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
 
KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
 
KONYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
 
 
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
BOLU °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
 
KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
 
SİNOP °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
ZONGULDAK °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
 
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
RİZE °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
TOKAT °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
 
TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
 
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
AĞRI °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ERZURUM °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
VAN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kilis ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
 
MARDİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

Meteoroloji Meteoroloji son dakika Meteoroloji açıklama Meteoroloji hava durumu son dakika hava durumu sağanak uyarısı hangi illerde sağanak var istanbul hava durumu bugün hava nasıl ankara hava izmir hava edirne tekirdağ sivas muğla antalya MGM MGM hava durumu MGM istanbul hava
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.