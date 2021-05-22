Meteoroloji'den 47 il için son dakika açıklaması! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Çok kuvvetli olacak. Sağanak yağış ve fırtına etkili olacak. Çamur yağacak. 47 il için kritik uyarı yapıldı. Tarih belli oldu ve başlıyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı. Yurt genelinde parçalı bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede, 6-14 derece olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde azalacağı, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Karadeniz, Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Çok kuvvetli geliyor. Harita tamamen değişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara 'nın doğusu, Doğu Akdeniz , İç Anadolu Doğu Anadolu 'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Mersin'in Tarsus ilçesi ile Adana 'nın kuzeyinde kuvvetli sağanak öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Mersin 'in Tarsus ilçesi ile Adana'nın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde hissedilir derecede (6-14 derece)olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde azalacağı, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU 23 Mayıs Pazar: Hafta sonu İstanbul ’da hava açık, sıcaklık 15-24 derece arasında. Nem oranı en yüksek 90 dereceye kadar çıkarken, rüzgar saatte 14 km hızda esmesi tahmin ediliyor. 24 Mayıs Pazartesi: Haftanın ilk günü yağmur beklenmezken en yüksek sıcaklık 26 derece, en düşük sıcaklık 14 derece. Nem oranı yüzde 57-77 arasında. Rüzgar saatte 26 km hızda esmesi bekleniliyor. 25 Mayıs Salı: İstanbul’da salı günü gökyüzü açık. Sıcaklık gündüz 25 derece, gece 15 derece. Nem oranı yüzde 60-85 arası. Rüzgar saatte 29 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN YAPILAN UYARILAR

TOZ TAŞINIMI

Suriye kaynaklı toz taşınımının Şanlıurfa , Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Niğde, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, Çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.