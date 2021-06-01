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Meteoroloji'den 34 il için son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, hemen gitmeyecek
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Çok kuvvetli olacak. 34 il için kritik uyarı yapıldı. Tarih belli oldu. Bugün başlıyor ve hemen gitmeyecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.