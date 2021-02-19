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Meteoroloji'den 33 ile kritik uyarı! Yoğun kar, sağanak

19 Şubat 2021 Cuma - 8:27 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 8:30

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün İstanbul kıyılarında yağmur bekleniyor. Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Marmara'da buzlanma ve don olayı ile birlikte sis beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için de çığ uyarısı yapıldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Balıkesir dışında), İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında), Eskişehir, Çankırı, Karaman, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, İstanbul kıyılarında yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının Ege ve İç Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
 
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
 
Yağışların, bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
ÇIĞ UYARISI
 
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
ZİRAİ DON UYARISI
 
Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
 
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Çok bulutlu, bölge genelinin (Balıkesir ve Çanakkale dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur iç ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
 
EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
 
İSTANBUL °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
 
KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
EGE
 
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
 
İZMİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
 
MANİSA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
 
AKDENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ISPARTA °C, 4°C
Parçalı bulutlu
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Eskişehir, Karaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
 
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
 
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
 
KONYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
 
BOLU °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
 
DÜZCE °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
 
KASTAMONU °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
 
ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının karla karışık yağmur, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
 
AMASYA °C, 2°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
 
RİZE °C, 7°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
 
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
DOĞU ANADOLU
 
Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya ve Elazığ dışında) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
ERZİNCAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
 
VAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu Siirt çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı bulutlu
 
SİİRT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
 
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
 

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