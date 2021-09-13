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Meteoroloji'den 33 il için son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, tamamen değişiyor, flaş uyarı...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 33 il için flaş uyarı geldi. Çok kuvvetli olacak. Tamamen değişiyor. Yarından itibaren çok sayıda ilde sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son açıklama geldi, harita paylaşıldı. Sağanak beklenen 33 il tek tek açıklandı. Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte MGM'nin son dakika açıklamaları...