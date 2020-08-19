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Meteoroloji'den bu iller için uyarı! Sağanak geliyor...

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:08 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 13:12

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Gece saatlerinden itibaren Trakya'da sağanak yağmur bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
İLLERE GÖRE SON TAHMİNLER
 
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
 
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
 
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
 
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
 
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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