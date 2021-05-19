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Meteoroloji'den 28 il için son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, değişti
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. 28 il için uyarı yapıldı. Tarih belli oldu ve başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre sıcaklıklar 3 derece azalacak, açıklanan illerde bugün kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 28 il için ise cuma günü kuvvetli sağanak bekleniyor. Harita değişti. İşte kuvvetli sağanak beklenen 28 il...
Meteoroloji'den açıklama geldi. 28 il için uyarı yapıldı. Kuvvetli geliyor. Değişti... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.