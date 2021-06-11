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Meteoroloji'den 27 il için son dakika açıklaması! Bugün başlıyor, çarşambaya kadar...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Çarşambaya kadar sürecek. 27 il için uyarı yapıldı. Bugün başlıyor, saat verildi. Kuvvetli sağanak etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor, ancak açıklanan 27 ilde bugünden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.