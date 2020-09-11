Meteoroloji'den 2 ile sağanak yağış uyarısı

Sivas ve Erzincan çevrelerinde akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Aksaray, Kırşehir, Sivas ve Erzincan çevrelerinde akşam saatlerinde, Akdeniz 'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar mevkisi), Ankara Eskişehir , Çankırı, Kırıkkale Bilecik , Kütahya, Bolu , Karabük çevreleri ile Muğla 'nın doğu çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.