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Meteoroloji'den 15 il için turuncu alarm: Kuvvetli kar geliyor

04 Şubat 2021 Perşembe - 22:59 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 22:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde 15 ilimiz için 'turuncu kod' ile uyarı yayımlandı. Türkiye'nin doğusunda kar yağışını kuvvetli şekilde etkisini sürdürmeye devam ederken, Karadeniz'de yağış bekleniyor. İşte detaylar..


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre yarın, Türkiye'nin doğu illerinde kar erimesi ve çığ tehlikesi bulunuyor. Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Bitlis, Van, Şırnak, Muş, Hakkari, Siirt'te vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
 
Öte yandan kar yağışı, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Van, Bitlis ve Hakkari'de etkisini sürdürecek.
 
Marmara Bölgesi ve çevresinde ise puslu bir havanın hakim olması bekleniyor.Akdeniz ve Ege kıyılarında güneş yüzünü gösterecek. Karadeniz'de yağmurlu bir hava hakim olacak. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.
 
TURUNCU UYARI NEDİR?
 
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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Meteoroloji turuncu kod kar yağışı
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