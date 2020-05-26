Meteoroloji'den 10 il için kritik uyarı!

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Ege'nin iç kesimleri, batı Anadolu ve batı Karadeniz kuvvetli sağanak yağışların etkisi altında. İç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatıdan lodos etkili olması bekleniyor. Diğer bölgeler önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla güney, iç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Güney ve İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

10 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.