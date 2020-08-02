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Meteoroloji alarm verdi! Gök gürültülü sağanak geliyor

AA |  02 Ağustos 2020 Pazar - 19:17 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 19:17

Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Konya, Denizli, Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam  saatlerinden itibaren yarın akşama kadar ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle  Akdeniz'in iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
 
Hava sıcaklığının, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile  Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında diğer yerlerde  ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
 
Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu  Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Konya, Denizli, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel  olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise  havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
 
Yağışların, bu akşam Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması  bekleniyor.
 
Rüzgarın, Marmara Bölgesi genelinde ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu  yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
 
Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzurum çevrelerinde görülmesi beklenen  sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel doluyla birlikte etkili olacağı  öngörülüyor.
 
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, hortum gibi  olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Akdeniz Doğu Karadeniz Konya
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