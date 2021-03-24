Meteoroloji, AFAD ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi! Kar başladı, saat verdiler...

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar ve dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Meteoroloji'den ve AFAD'dan peş peşe uyarılar gelirken, AKOM'dan yapılan açıklamada "Akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden, Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması beklendiği vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporuna göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede 6 ila 15 derece azalacağız, mevsim normallerinin altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Mersin, Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara , Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu 'nun batısı ile Karadeniz 'in iç kesimleri kar yağışlı; Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri sağanak yağışlı olacak. Doğu illerinde kuvvetli lodos etkisini sürdürürken, yağışların Adana Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.

İstanbul mart ayında kar sürprizi yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde kar aralıklarla etkili oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu. Sabah saatlerinde ise kar etkisini arttırdı. Yollar kısa sürede beyaza büründü trafikte aksamalar yaşanıyor.

AKŞAM ARTACAK

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. AKOM'dan, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor." açılaması yapıldı.İBB AKOM'dan yapılan uyarıda, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden, Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde karla karışık yağmur yağışlarının yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Burdur ve Isparta genelinde aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI

Ankara'da da kar etkili oluyor. Yoğun kar yağışı ile kent beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karla kaplanan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.Başkent'te iki gündür etkili olan yağışlı hava akşam saatlerine şiddetini arttırdı. Aralıklarla yağan yağmurun ardından kent genelinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kenti beyaz örtüyle kaplayan yoğun kar, yollardaki sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karla kaplanan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İlkbahar mevsiminin habercisi cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesiyle, Ankara 'da ağaçlar çiçek açarken, mart ayının sonunda lapa lapa kar yağışı şaşkınlık yarattı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre; kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede , 4 kentte, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemin etkisiyle, yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların yer yer etkili olacağı belirtildi.

Erzincan, Kars, Ağrı, Yağışlı sistemle birlikte bölgedeki sıcaklıların 6 ila 15 derece düşmesinin beklediği aktarılan değerlendirmede, yarın başlaması beklenen soğuk hava ve yağışlı sistemin hafta sonu gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Erzurum Iğdır ve Ardahan 'da kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi. Açıklamada, rüzgarın güneyden kuvvetli ve fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin öngörüldüğü ve çarşamba günü etkisini kaybedeceği kaydedildi.

DOLUYA KARŞI ÖNLEM

Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı. Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, bazı araçlara ve fındık bahçelerine zarar verdi.Kısa süren yağış sonrası Altınordu ilçesinde yaşayan vatandaşlar da araçlarını korumaya çalıştı.İlçe sakinleri araçlarını battaniye, halı ve balonlu naylon gibi malzemelerle kapatarak önlem aldı.

KÜTAHYA

Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.Domaniç'te etkili olan kar yağışı yolu beyaza bürüdü. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşım zaman zaman aksamalar meydana gelirken, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar yolda kaldı.Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, zincirsiz araçların, kış lastiğini çıkaran araçların, yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

ZONGULDAK-İSTANBUL KARA YOLUNDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR