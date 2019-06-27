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Meteoroloji açıkladı! Çok kuvvetli geliyor...

AA |  27 Haziran 2019 Perşembe - 12:52 | Son Güncelleme : 27 06 2019 - 13:32

Türkiye genelinde yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Trakya Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun  kuzeydoğusu ile Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü  sağanak bekleniyor.
 
Rüzgarın Hatay çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve  yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
 
Hafta sonunda ise Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun  kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak  ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
 
Yağışların Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyı  kesimi), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun'un doğusu ile Ordu'da kuvvetli  (21-50 kg/metrekare), Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve  Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması (100-200 kg/metrekare arasında)  öngörülüyor.
 
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta  sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normallerine, pazar ve pazartesi  günleri ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde ise mevsim normallerinin altına düşeceği  tahmin ediliyor.
 
Serin ve yağışlı havanın pazartesi akşam saatlerinden itibaren  etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz'dan itibaren yeniden  yükselmesi bekleniyor.
 

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