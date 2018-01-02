Meteoroloji 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nce Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

