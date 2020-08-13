Meteor yağmuru nedir? Meteor yağmuru neden olur? (Perseid göktaşı yağmuru 2020)

Perseid meteor yağmuru dün başladı. Hava koşullarının uygun olduğu, Türkiye’nin şehre uzak ve ışıksız bölgelerinde Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebildi. Gökyüzünün görkemli olaylarından biri olan Meteor yağmurunun başta, Tekirdağ, Kapadokya, Kızılcahamam ve Zerzavan Kalesi olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde izlendi. Peki, Meteor yağmuru nedir? Meteor yağmuru neden olur?

Meteor yağmuru Türkiye'nin dört bir yanından da gözlemlendi. Nevşehir Belediyesi Kahveci Dağı'nda düzenlenen bir etkinlikle Perseid meteor yağmurunu izlerken, Kayeri’de gökyüzü tutkunları Bilim Merkezi ile Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, bu yıl da Ankara’da 10 milyon yıl önce oluşan Kız Tepesi Tabiat Anıtında fotoğraflandı. Meteor yağmuru nedir? Meteor yağmuru neden olur? İşte Perseid göktaşı yağmuru hakkında merak edilenler…

METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteor yağmuru ‘yıldız kayması’ olarak bilinen göktaşı yağmurudur. Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasıdır.

Bağımsız ,tek meteor zerrelerinin çok küçük olduğunu söylersek belki garip görünecektir. Gerçekte bu zerrelerden bazıları bir toplu iğne başı büyüklüğündedir. Buna karşılık, ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir.

Bilim insanları her gün ve gece binlerce meteorun düştüğüne inanmaktadırlar. Ancak dünya yüzünün büyük bir bölümü suyla kaplı olduğundan, dünyaya kadar ulaşabilen meteorların çoğu okyanuslara ve göllere düşerler.

Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket halinde görülebilir. Fakat genellikle binlerce meteor bir aradadır. Dünya güneşin çevresinde turunu yaparken, bu meteor gruplarına yaklaşabilir. Atmosferin üst tabakalarına temasla çok kızışan meteorlar da bize bir "meteor yağmuru" görünümü verir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDEN OLUŞUR?

Dünya yörüngesi üzerinde dolanırken, yolu üzerinde bulunan küçük (mikron büyüklüğünde) göktaşlarınına çarpışması ve bu göktaşlarının atmosferde sürtünmesi sonucunda yanmasıyla, meteor yağmurları oluşur. Bu küçük göktaşları gökyüzünde belirli bir noktadan yayılarak atmosfere girerler. Perseid meteor yağmuru da Swift - Tuttle kuyruklu yıldızın yörüngesi üzerine bıraktığı küçük toz parçalarının, yer atmosferi ile etkileşmesi sonucunda oluşur. Adını çıkış noktasının Perseus takımyıldızı doğrultusu ile çakışmasından alır.

Kuyruklu yıldızın uzayda bıraktığı atık madde her geçen yıl biraz daha azaldığından, Dünya'nın bu noktadan her geçişinde daha az sayıda Perseid yağmuru izleniyor.