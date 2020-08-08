Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid Ağustos ayında gerçekleşiyor. Çıplak gözle izlenebilecek Perseid meteor (göktaşı) yağmuru yıl içinde gerçekleşen en ihtişamlı gök olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Peki, Meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru ne zaman? Perseid göktaşı yağmuru ne zaman görülecek? İşte Perseid meteor (göktaşı) yağmuru hakkında merak edilenler...

Yılda periyodik olarak 10-12 civarında göktaşı yağmuru meydana geliyor, bunların en ihtişamlı olanı ise Perseid Göktaşı Yağmuru. Gökbilimcilerin en çok görülmeye değer meteor yağmurlarından biri diye tanımladığı Perseid (Perse) göktaşı yağmuru ağustos ayında gerçekleşecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Astronomların yılın en önemli gökyüzü olayları arasında gösterdiği Perseid göktaşı yağmuru 12 – 13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Gökbilimciler, Perseid göktaşı yağmurlarının oluşma nedenini güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini söylüyorlar. Göktaşı akıntılarını gözlemek için özel bir alete ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenme şansının yüksek. Perseid göktaşı yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor. Perseid akıntısında yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?