Meteor yağmurunun en yoğun olanlarından Orionid, her yıl ekim ayında gerçekleşen gökyüzü olaylarının en görkemlilerinden biri. Gökyüzü meraklıları Orionid meteor yağmurunda saatte 20 civarında göktaşını izleyebilecek. Peki, Meteor yağmuru ne zaman? 2020 Orionid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru nasıl izlenir? İşte 2020 Orionid meteor yağmurunun izlenebileceği saatler…

Orionid meteor yağmuru diğer bir adıyla ‘avcı meteor yağmuru’ ekim ayında yani bugünlerde gözlemlenebilecek. Gökyüzü olaylarını yakından takip eden pek çok kişinin beklediği Orionid meteor yağmuru ile saatte 20 göktaşı gözlemlenebilecek. Bu gökyüzü şölenini kaçırmak istemeyen gözlemciler, ‘Meteor yağmuru nedir? Meteor yağmuru ne zaman? Orionid meteor yağmuru nasıl izlenir?’ sorularını araştırıyor. Peki, Meteor yağmuru ne zaman? 2020 Orionid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru nasıl izlenir? İşte 2020 Orionid meteor yağmurunun izlenebileceği saatler…

Göktaşı yağmurunun en yoğun ve en görkemli olanlarından Orionid meteor yağmuru daha önce gözlemlenen Perseid meteor yağmuru gibi kuyruklu yıldızdan kopan meteorların Dünya’ya düşmesiyle oluşuyor.

Meteorların dünya atmosferine girdiği zaman uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışması olarak tanımlanan meteor yağmurları, doğa olayı tutkunlarının beklediği olaylardan biri.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR? ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Her yıl ekim ayında yaşadığımız Orionid yağmurları, Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biri. İsmini Orion (Avcı) takımyıldızından geliyorlarmış gibi görünmelerinden alıyor. Orionid meteor yağmuru 29 Ekim 'e kadar görülebilecek. 21-22 Ekim gecesi yağmurun en yoğun olduğu zaman olacak. Bu tarihler arasında saatte 20 ila 30 meteor görmek mümkün. Işık kirliliği olmayan bir yerde meteor yağmurunu rahatlıkla izlenebilir.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Orionidler'in dağıldığı nokta yaklaşık olarak Betelgeuse yıldızının bulunduğu bölgedir. Ama meteorlar bu bölgede her tarafa doğru yayıldığından gökyüzünün her yerinden Orionidler'i görebilirsiniz. Gece 01.00 ile 04.00 saatleri arasında net bir şekilde görülebiliyor. Bu meteor yağmuru ülkemizden de teleskopla rahatlıkla izlenebilir. Ayrıca çıplak gözle de görülebilirler. Özellikle gece saat 1 ile 4 arasında gökyüzüne bakanlar, eğer ışık kirliliği olmayan bir bölgedelerse, meteor yağmuruna tanık olabilirler. Şu anda beklenen oran, saatte 30 kayan yıldız düzeyinde!