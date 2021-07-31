Meteor mu düştü? 31 Temmuz İzmir meteor düştü iddiası! İzmir’de meteor nereye düştü, göktaşı düşmesi nedir, meteor nasıl oluşur?

İzmir'e meteor mu düştü? İzmir'e meteor düştü iddiası, sosyal medyada gündem olunca iddialar araştırmaya başlandı. Sosyal medyada viral olan meteor düşme olayı sonrası meteorlar hakkında merak edilenler de arttı. Peki, meteor düştü mü? İzmir meteor düşmesi ne zaman oldu, nereye düştü? Göktaşı düşmesi nedir?

İzmir ve çevre illerde gece saatlerinde cep telefonuyla çekilen görüntüler kısa sürede viral oldu. Parlak bir cismin gökyüzünü delerek düştüğü gözlemlenen videoyu izleyenler arama motorlarına yöneldi ve meteor mu düştü, sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İzmir'e meteor mu düştü? İşte 31 Temmuz İzmir meteor düştü iddiası…

İZMİR'DE METEOR MU DÜŞTÜ?

İzmir'de 31 Temmuz saat 01.50 sularında parlak bir cismin gökyüzünü delerek düştüğü gözlemlendi. Meteor düşmesi sosyal medyada viral olsa da yetkililer bu olayı henüz doğrulamadı.

GÖKTAŞI NEDEN DÜŞER?

Göktaşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır.

Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.

Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Göktaşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir.

Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin göktaşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere göktaşı olarak düşer.

Göktaşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük göktaşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.

Gözlendiği sırada atmosfere ve dünya'ya çarpmayı teğet geçen göktaşlarına meteor kayması denir. Diğer hepsi meteorit bulguları olarak bilinir. Nisan 2016 itibarı ile, dünyada kayıtlara geçmiş 1140 kayma gerçekleşmiştir. 38,660'dan fazla iyi belgelenmiş meteorit bulgusu olmuştur.

Göktaşları geleneksel olarak 3 geniş kategoride incelenir: taşlı göktaşları kayalardan oluşur. Bunlar genelde silikattan meydana gelir; demir göktaşları daha çok metalik demir-nikel alaşımından meydana gelir; ve taşlı-demir göktaşları hem metal hem de kaya materyali içerir.

Modern sınıflandırmalar, göktaşlarını yapılarına, kimyasal ve izotopik bileşenlerine ve içerdiği minerale göre çeşitli gruplara ayırmaktadır: 2 mm'den küçük olan göktaşları mikrometeor olarak adlandırılır.

Dünya dışı göktaşları atmosfer ile bağlı kalmadan diğer gök cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay'da veya Mars'ta bulunurlar.