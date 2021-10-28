2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci, boşanmalarının ardından yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Ciğerci de hakkında çıkan haberleri doğrulamış, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay ise Selin Ciğerci’nin sevgilisinin 'basketbolcu’ olduğunu iddia etmişti. O basketbolcunun Metecan Birsen olduğu dile getirildi. Söz konusu gelişmenin ardından Metecan Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, futbolcu Gökhan Çıra'dan 10 Eylül'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu Metecan Birsen olduğu iddia edilmişti. Onur Akay'ın iddiasına göre; Selin Ciğerci, Fenerbahçe Beko’da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan James Birsen'le aşk yaşıyor. Metecan Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli? Metecan James Birsen ile Selin Ciğerci sevgili mi?

Metecan Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Metecan James Birsen, 06 Nisan 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskiden Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko takımında oynamış Türk basketbolcu. 2.05 boyundaki oyuncu uzun forvet ve kısa forvet pozisyonlarında görev almaktadır.

İrlandalı bir anne ile Türk babanın çocuğu olan Metecan Birsen, basketbola Bilfen Koleji'nde başladıktan sonra Fenerbahçe Spor Okulu projesiyle bu günlere geldi. 2011-12 sezonunda zaman zaman Fenerbahçe Ülker'in A Takım kadrosunda da yer alan Metecan, 2.05 boyunda ama daha da uzaması beklenmektedir. Uzun kolları, hızlı ayakları, ribaunt hakimiyeti ile dikkatleri çeken 19 yaşındaki oyuncu, kendisine Emir Preldzic'i örnek aldığını söylese de, ondan daha iyi olmak istediğini de dile getirmektedir.

1995 Doğumlu Avrupalı oyuncular arasında Kenan Sipahi ile beraber en çok gelecek vadeden oyuncular arasındadır. Boyuna oranla çok iyi bir top hakimiyetine sahiptir. Yüzdeli şut atabilen, saha görüşü iyi, gelişmiş pas yeteneğine sahip bir basketbolcudur.

Fenerbahçe Ülker Genç Takımı, İstanbul'da düzenlenen NIKE International Junior Tourment 2012 finalinde Lietuvos Rytas'a yenilirken turnuvanın En Değerli Oyuncu ödülünü Metecan Birsen kazandı. Turnuvada çıktığı 4 maçta 20.7 sayı, 5.7 ribaunt ve 4.25 asist ortalamaları ile oynayan Metecan, NBA gözlemcileri tarafından takibe alındı. 2014 yazında Fenerbahçe Ülker tarafından Eskişehir Basket'e bir yıllığına kiralandı. 23 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye Basketbol Ligi takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Metecan James Birsen ile Selin Ciğerci sevgili mi?

Selin Ciğerci'nin, Fenerbahçe Beko'da forma giyen basketbolcu Metecan James Birsen'le aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Birsen, konu hakkında sosyal medya hesabında açıklama yaparak ortaya atılan dedikoduyu yalanladı.

Basketbolcu, "Bugün hakkımda çıkan ve bir çok farklı mecrada da yer bulduğunu öğrendiğim haberlerle hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Konu, menajerim ve avukatım aracılığıyla hukuki yollar üzerinden takip edilecek ve gerekli tüm aksiyonlar alınacaktır. Hukuki sürecin sonunda, insanların hayatlarıyla ilgili bu takip yalan haberleri üreten kişiler ve kurumlar için örnek teşkil edecek kararlar çıkacağı kararlar ümit ediyor, bu haberi çıkaran ve yayılmasına vesile olan kişi ve mecraları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.