Mete Yarar TSK ve MİT'in Kandil operasyonun şifrelerini anlattı: Hedef üst düzey teröristler...

MİT ve TSK 'nın Kandil 'de düzenlediği operasyonda PKK /KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi. Mete Yarar katıldığı CNN TÜRK yayınında bu operasyonu değerlendirdi.

Yarar “ Gara operasyonları, Kandil’e yapılacak operasyonların küçük ölçekli bir denemesydi demiştik. Bu tip operasyonlar da önümüzdeki dönemde çok daha üst düzey terör örgütü üyleerinin de nasıl etkisiz hale getirileceğinin bir provası diyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Mete Yarar, Bu bize MİT ve TSK’nın yurt dışında teröristleri bire bir takipte olduğunu gösteriyor. Yani terör örgütü elemanlarının her biri takip ediliyor. Bu devletin sözde üst düzey kişilerin yakalanabilmesi için hem zaman hem kaynak hem de büyük bir personel ayırdığının göstergesi. Hedef alt kadro değil. Hedefin tamamen tepe kadrosuna yöneldiğini söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

Yarar, “Bu tip operasyonların derinliği artıyor farkındaysanız. Devamlı Kandil bölgesi devamlı Süleymaniye bölgesi devamlı Gara bölgesi gibi sınıra yüz kilometre ve ötesindeki sahalarda operasyon icra ediyor ki bu MİT’in teknolojik olarak nereye geldiğinin en büyük göstergesi”