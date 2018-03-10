Mete Yarar'dan flaş Afrin yorumu

Afrin Neden Önemli?" başlıklı konferansa katılan Yarar, Fırat Kalkanı Harekatı sonucunda oluşan ortamın bütün Afrin sorularına cevap verdiğini söyledi.

Harekat sayesinde bölgede terör örgütü üyesi kalmadığını ifade eden Yarar, şöyle konuştu:

"(Afrin'e neden gittik?) sorusunun cevabını, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve daha sonra gelinen dönemde ortaya koyduk. DEAŞ'ı attık, bugün DEAŞ konuşmuyoruz. Başka bir şey daha yaptılar. Orayı bir cehennemden bir cennete doğru dönüştürerek, bugün yaklaşık kendi mültecilerin bir kısmını günde 800, zaman zaman 100 kendi rızasıyla bir daha dönmemek üzere kendi ülkelerine dönecekleri bir vaha yarattılar."

Suriye'de insanların güvenlik sorunu yaşamadan insani ihtiyaçların karşılanabildiği tek yerin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi olduğunu vurgulayan Mete Yarar, "Şu anda Suriye 'deki insanlara, akşam kafasına bomba düşmeden, çocuğunun başına bir şey gelmeyeceğine inanarak ve hasta olduğunda çocuğunun sağlık merkezine götürebileceğini bilerek olanakları sağlayacak yer, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gelinen noktadır. Aslında Afrin sorusunun tam cevabı bu." diye konuştu.

"Vatandaşımıza kefen biçmeye çalışanın mezarı hazırlansın"